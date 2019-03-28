Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vizyonumuz Atatürk Ankara’sı…

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Mustafa Pak, seçim çalışmaları ve projelerine ilişkin SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

Ali Ekber ERTÜRK
05:00 -
Haberler Gündem
Vizyonumuz Atatürk Ankara’sı…

ADAYLAR ANLATIYOR

Pak, “Atatürk'ün vizyonu ile Milli Ekonomi Modeli'nden beslendik. Projelerimizde ana temamız ‘Atatürk'ün Ankara'sı oldu” dedi. Pak, 100 temel proje hazırladıklarını söyledi.

Altyapı, ulaşım, ısınma, kaynakların doğru kullanımı ve yaşam kalitesinin arttırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Pak, ‘'Şehir Isıtma Sistemlerimiz'le hanelerin daha ekonomik koşullarla ısınmasını sağlayacağız. Bu merkezler aynı zamanda elektrik üretecek. Tünel Altyapı Sistemleri'yle her yağmur sonrası sokaklarından seller akan Ankara görüntüsünü ortadan kaldıracağız. Yağmur suları atık su şebekesinde ayrışıp, kaynak olarak da değerlendirilecek. Su, doğalgaz, şebekeleri, telefon, internet, elektik hatları da bu tünelin içinde olacak” dedi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 00:57 28.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more