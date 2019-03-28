Vizyonumuz Atatürk Ankara’sı…

ADAYLAR ANLATIYOR

Pak, “Atatürk'ün vizyonu ile Milli Ekonomi Modeli'nden beslendik. Projelerimizde ana temamız ‘Atatürk'ün Ankara'sı oldu” dedi. Pak, 100 temel proje hazırladıklarını söyledi.

Altyapı, ulaşım, ısınma, kaynakların doğru kullanımı ve yaşam kalitesinin arttırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Pak, ‘'Şehir Isıtma Sistemlerimiz'le hanelerin daha ekonomik koşullarla ısınmasını sağlayacağız. Bu merkezler aynı zamanda elektrik üretecek. Tünel Altyapı Sistemleri'yle her yağmur sonrası sokaklarından seller akan Ankara görüntüsünü ortadan kaldıracağız. Yağmur suları atık su şebekesinde ayrışıp, kaynak olarak da değerlendirilecek. Su, doğalgaz, şebekeleri, telefon, internet, elektik hatları da bu tünelin içinde olacak” dedi.