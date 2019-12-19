Whatsapp’tan otobüsleri takip edip kaza yaptıran çete çökertildi

Adana’da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarının yerine hasarlı parça taktıktan sonra kaza yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri Sedat T.’nin Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan otobüs şoförlerinin kurduğu ‘WhatsApp’ grubuna telefon numarasını eklettiği ortaya çıktı. Çete liderinin, işbirliği yaptığı şoförlerin, otobüslerine çarparak, kaza yaptırdığı, karşılığında da 1000 lira verdiği belirlendi.

Çete üyelerinin akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını hasarlı parçalar ile değiştirdiği, daha sonra da kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarparak kaza yaptırdığı saptandı. Çetenin bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, 144 kaza ile 4 milyon 300 bin lira elde ettiği öğrenildi.

FİLM GİBİ OPERASYON

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi 13 Aralık günü teknik ve fiziki takibe aldı. Çete lider ve adamları tek tek tespit etti. Ardından da Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye’de 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Oto tamircisi olan çete lideri Sedat T.’nin de 2015 yılından yılından bu yana gerçekleştirdiği sahte kazalarda, 221 kişiyle işbirliği yaptığı saptandı.

Eylül 2019’dan sonra yapılan teknik takip ile suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenler tespit edildikten sonra tamirci kılığına giren polislerinde katılımıyla Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye’de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik 13 Aralık günü sabah 06:45’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şebeke lideri ile birlikte 4’ü kadın 48 şüpheli yakalanırken 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, 2’si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücü olduğu tespit edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında örgüt lideri Sedat T. yardımcıları Tayfun Y. ile Gökhan T. ve belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.’nünde bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol tedbiriyle, 21 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BELEDİYE ŞOFÖRLERİNE 1000 TL

Adana Büyükşihir Belediyesi’nde çalışan otobüs şoförleri Zeynep Ö. ve Kıymet G.’nin tutuklanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis, Sedat T.’nin cep telefonu numarasının belediye şoförleri tarafından kurulan ‘WhatsApp’ grubunda ekli olduğunu ortaya çıkardı.

‘Whatsapp’ grubundan sürücülerin güzergahlarını ve kullandıkları otobüslerin plakalarını öğrenen Sedat T.’nin böylelikle kazaları kolaylıkla planladığı belirlendi. Çete liderinin kendileriyle işbirliği yapar şoförlere 1000 lira verdiği öğrenildi.

Zeynep Ö. ve Kıymet G.’nin izinli oldukları günlerde de çeteye ait otomobillerle kaza yaptıkları öğrenildi. (DHA/İHA)