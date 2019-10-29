Yağışlı günler geliyor! İstanbul da etkilenecek… | Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları adım adım düşerken bugünden itibaren birçok şehir yağışlardan etkilenecek. Bugün Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yağmur bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağışlar kuzey şeridindeki birçok şehri etkileyecek.

YAĞMUR İSTANBUL’DA DA KENDİNİ GÖSTERECEK

İstanbul’da perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olacak olan yağışlar gece etkisini artıracak. Cuma öğlene kadar devam edecek yağışların hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin haritasına göre 5 günlük hava durumu şu şekilde…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.