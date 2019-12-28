Yağmur altında soğukta dilenen çocuklar yürekleri burktu

Şirinevler ve Ataköy'ü birbirine bağlayan metrobüs ve metroyla ulaşım sağlayan binlerce yolcunun kullandığı üst geçitte, soğuk ve yağmura rağmen dilenen 2 çocuğu görenler duruma tepki gösterdi.

“SİZİ KİM DİLENDİRİYOR?”

Biri 10 diğeri 7 yaşındaki çocuklara para vermeden geçen bir çok kişi “Sizi kim dilendiriyor” diye sormayı ihmal etmedi. Sorulara “Kimse” diye cevap veren çocukların gözlerindeki korku bir çok kişinin de dikkatini çekti. “Korkuyorlar konuşamıyorlar” yorumlarını yapan bazı vatandaşlar, “Bu soğukta bu çocuklar dilenirken, yetkililer neden bir şey yapmıyor” diyerek tepki gösterdi.

ÜŞÜYEN KARDEŞİNİN ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜ

Asfalt üzerinde altlarına serdikleri, ince bir örtü üzerinde oturan çocuklardan birinin adını Sevilay diğerinin ise Muhammed olduğu öğrenildi. Küçük Sevilay'ın sürekli üşüyen kardeşinin üzerini battaniyeyle örtmeye çalışması dikkat çekti. Yüzleri soğuktan kızaran çocukların Suriyeli olduğu öğrenildi. Kim ya da kimler tarafından dilendirildikleri öğrenilemeyen çocukların iyi derecede Türkçe bilmesi de dikkat çekti.