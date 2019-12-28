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Yağmur altında soğukta dilenen çocuklar yürekleri burktu

İstanbul'un Şirinevler semtinde üst geçit üzerinde biri 7 diğeri 10 yaşında dilendirilen 2 çocuk, üst geçitten geçenlerin yüreklerini burktu. Soğuk ve yağışa rağmen asfalt üzerinde oturan çocukları gören bir çok kişi duruma isyan etti. Çocukların durumuna kayıtsız kalmayarak, para verenler, “Para veriyoruz ama böyle olmaz, yetkililer neden bir şey yapmıyor” diye tepki gösterdi.

Habip ATAM
18:13 -
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Yağmur altında soğukta dilenen çocuklar yürekleri burktu

Şirinevler ve Ataköy'ü birbirine bağlayan metrobüs ve metroyla ulaşım sağlayan binlerce yolcunun kullandığı üst geçitte, soğuk ve yağmura rağmen dilenen 2 çocuğu görenler duruma tepki gösterdi.

Küçük çocuklar soğuk ve yağmurlu havada beton zemin üzerinde dilendiriliyor.

“SİZİ KİM DİLENDİRİYOR?”

Biri 10 diğeri 7 yaşındaki çocuklara para vermeden geçen bir çok kişi “Sizi kim dilendiriyor” diye sormayı ihmal etmedi. Sorulara “Kimse” diye cevap veren çocukların gözlerindeki korku bir çok kişinin de dikkatini çekti. “Korkuyorlar konuşamıyorlar” yorumlarını yapan bazı vatandaşlar, “Bu soğukta bu çocuklar dilenirken, yetkililer neden bir şey yapmıyor” diyerek tepki gösterdi.

İki kardeşin yürekleri sızlatan görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

ÜŞÜYEN KARDEŞİNİN ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜ

Asfalt üzerinde altlarına serdikleri, ince bir örtü üzerinde oturan çocuklardan birinin adını Sevilay diğerinin ise Muhammed olduğu öğrenildi. Küçük Sevilay'ın sürekli üşüyen kardeşinin üzerini battaniyeyle örtmeye çalışması dikkat çekti. Yüzleri soğuktan kızaran çocukların Suriyeli olduğu öğrenildi. Kim ya da kimler tarafından dilendirildikleri öğrenilemeyen çocukların iyi derecede Türkçe bilmesi de dikkat çekti.

Ataköy Çocuk istanbul Metrobüs para TÜRKÇE yağmur
Son güncelleme: 18:20 28.12.2019
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