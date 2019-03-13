Yağmur, soğuk, fırtına! Meteoroloji uyardı tedbirli olun! | Son dakika haberleri

Son iki gündür yağmurlu güne uyanan İstanbullular için Meteoroloji’nin uyarıları sürüyor. Son dakika uyarılarına göre Marmara Bölgesi’nde bugün öğren saatlerinden itibaren rüzgar etkisini artıracak, yağışlar kuvvetlenecek. Akşam saatlerinden itibaren ise yağışların batı kesimlerde hafiflemesi bekleniyor.
TEDBİRLİ OLUN UYARISI GELDİ!
Yayınlanan uyarı şu şekilde; İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
YURT YAĞIŞLARA TESLİM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın’ın Didim ilçesinde, Antalya’nın doğu kesimleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın’ın Didim ilçesinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyı kesiminde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu; batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MUŞ °C, 4°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısı ile Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
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