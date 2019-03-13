Yağmur, soğuk, fırtına! Meteoroloji uyardı tedbirli olun! | Son dakika haberleri

Son iki gündür yağmurlu güne uyanan İstanbullular için Meteoroloji’nin uyarıları sürüyor. Son dakika uyarılarına göre Marmara Bölgesi’nde bugün öğren saatlerinden itibaren rüzgar etkisini artıracak, yağışlar kuvvetlenecek. Akşam saatlerinden itibaren ise yağışların batı kesimlerde hafiflemesi bekleniyor.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI GELDİ!

Yayınlanan uyarı şu şekilde; İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

YURT YAĞIŞLARA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın’ın Didim ilçesinde, Antalya’nın doğu kesimleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın’ın Didim ilçesinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyı kesiminde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu; batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, batısı ile Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı