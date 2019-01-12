Yağmurun ardından kar gelecek! Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre yurdun batısı hafta sonunu yağmurla geçirirken, iç ve doğu kesimlerde kar hafif kar yağışı etkili olacak. Son dakika tahminlerine göre pazartesiden itibaren Türkiye yine soğuk ve karlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da salı günü karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar bekleniyor...

Son dakika tahminlerine göre ilerleyen günlerde gündem yine kar olacak. Batıda sağanak yağışlarla geçecek olan hafta sonu, doğuda hafif kar yağışıyla geçecek. İlerleyen günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurt genelinde kar yağışının etkileyeceği bölgeler artacak. İstanbul, Ankara ve yurdun büyük bir kesminde çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

HAFTA SONU SAĞANAKLARA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Kırşehir, Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), bu sabah saatlerinde İzmir, Balıkesir ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.