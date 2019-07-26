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Yakalanan 21 dilencinin üzerinden 221 TL çıktı

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cuma gününü fırsat bilerek camilerin önünü mesken tutan dilencilere operasyon gerçekleştirdi. 21 dilencinin üzerinden sadece 221 lira çıktı. Dilenciler zabıtalara "Artık kimse eskisi gibi sadaka vermiyor. Kazançlarımız düştü" diye dert yandı.

Halil ATAŞ
16:30 -
Haberler Gündem
Yakalanan 21 dilencinin üzerinden 221 TL çıktı

Yalova’da kent genelinde yapılan ve nokta atışıyla gerçekleştirilen operasyonda 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 dilenci çocuklarıyla birlikte yakalandı.

FOTO:SÖZCÜ

Zabıta Müdürlüğünde yapılan üst aramasında dilencilerin üstünden çıkan paralar tutanaklarla tespit edildi. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. Maddesine göre dilencilere 153 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca dilenciler küçük yaştaki çocuklara dilencilik yaptırdıkları ve dilenirken yanlarında bulundurdukları için uyarıldı.

FOTO:SÖZCÜ

“ARTIK ESKİSİ GİBİ KAZANAMIYORUZ”

Yapılan üst aramasında 21 dilencinin üstünden toplam 221 TL çıktı. Dilencilerden bazılarının zabıta ekiplerine “Artık kimse eskisi gibi sadaka vermiyor. Kazançlarımız düştü” dediği öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 16:34 26.07.2019
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