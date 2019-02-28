Yakalanan paha biçilmez eserler sergilendi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, tarihi eser kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyon düzenlemiş, operasyonda bin 239 parça tarihi eser ele geçirilmişti. Arap zenginlere ülkemizin tarihi varlıklarını satan şebeke üyesi 2 kişi de gözaltına alınmıştı.

MISIR TANRIÇA FİGÜRÜ

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Geçtiğimiz yıl 19 bin 500 eser ele geçiren İstanbul Kaçakçılık polisinin son operasyonda yakaladıkları Mısır Dönemi'ne ait “Kurbağa” figürü ile Roma Dönemi'ne ait mezar sitili dikkat çekti.

Bronz kurbağa figürünün Mısır Dönemi'ne ait olduğu belirtildi. Uzmanların incelemesine göre, en az 1500 yıllık olan kurbağa figürünün, Mısır'da yeni doğan çocukların tanrıçası olarak inanılan Heqet'in sembolü olduğu dile getirildi. Kurbağa figürünün paha biçilmez olduğu belirtildi.

2 BİN YILLIK MEZAR STELİ

Ele geçirilen eserler arasında tarihi mezar steli de bulunuyor. Orjinali korunan taş kabartma stelin 2 bin yıllık olduğu belirtildi. Kabartmada, bir erkeğin eşine çelenk uzattığı görülüyor. Üzerinde Grekçe “Yolun açık olsun” yazılan taş kabartmanın, kocası ölen bir kadın tarafından yaptırıldığı değerlendiriliyor. Ölen kocanın eşine uzattığı çelenkle karısını onurlandırdığı ifade edildi. Uzmanlar tarihi stelin yurtdışında açık artırmalarda 500 bin liraya alıcı bulabileceğini belirtiyor.

2 BİN 400 YILLIK SİKKE

Sergilenen eserler arasındaki madalyon ve sikkeler de dikkat çekti. Sikkeler arasında 2 bin 400 yıllık Pers Dönemi'ne ait paralarla, Bizans dönemine ait sikkeler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gönderileceği öğrenildi.