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Yakınları sinir krizi geçirmişti… Cenaze ortada kaldı

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu. Olayı gerçekleştiren şahsın cezaevinden izinli çıkıp vaktinde geri dönmediği ve firari olduğu ortaya çıktı.

19:06 -
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Yakınları sinir krizi geçirmişti… Cenaze ortada kaldı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Buca ilçesi Karanfil Mahallesi 1108 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgili olduğu iddia edilen bir çocuk annesi Melisa Kalem (24) ile tartışmaya başladı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şehmuz Selçuk, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle Melisa Kalem’e ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şehmuz Selçuk daha sonra yine aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede her iki kişinin de olay yerinde öldüğünü belirledi.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN ŞEHMUZ SELÇUK’UN CEZAEVİNDEN İZİN ALARAK ÇIKTIĞI ANCAK GERİ DÖNMEDİĞİ VE CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ. FOTO:İHA

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Melisa Kalem’i pompalı tüfekle vurduktan sonra kendini vuran Şehmuz Selçuk’un, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden izin alarak çıktığı ancak geri dönmediği ve cezaevi firarisi olduğu iddia edildi.

CENAZESİ ALINMADI

Öte yandan, olayda hayatını kaybedenlerden Şehmuz Selçuk’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Melisa Kalem’in cenazesini ise henüz teslim alınmadı. İHA

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