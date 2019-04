Yalova seçim sonuçlarına itiraz

İl binasında bir araya gelen İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, İstanbul'daki durumun kendilerinde de var olduğunu, birleştirme tutanaklarına sonuçların geçirilirken hatalar yapıldığını iddia ederek sonuçlara itiraz edeceklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, hatalı ve eksik yazımlar tespit ettiklerini söyledi. Bağatar, “Aynı İstanbul'da yaşanan olaya benzer nitelikte sandıklarımızın bazılarında tespit ettiğimiz yazım hataları ve birleştirme tutanaklarına geçirme esnasında AK Parti'nin oylarının örnek veriyorum 1102 No'lu sandıkta birazdan sizlerle de paylaşacağım AK Parti'nin almış olduğu 140 oya karşılık sandık birleştirme tutanağında AK Parti'ye 17 oy yazılmış. Bu ve buna benzer bir takım hatalardan dolayı rakamlarda ciddi miktarda Adalet ve Kalkınma Parti'sinin oyları kayba uğramıştır. Yine aynı şekil, örnek olması maksadıyla paylaşıyorum, 1124 No'lu sandıkta AK Parti 105 oy, altta ıslak imzaları da var. Fakat sandık birleştirme tutanaklarına baktığımızda AK Part'ye sıfır oy yazılmış. Sizler de takdir edersiniz sıfır oy alınması imkânsızdır. Diğer yanındaki sandıklarda aynı mahallede oy kullanılan sandıklarda ortalama 100-150 oy çıkarken, aynı İstanbul Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Bey'in seçimde yaşandığı gibi benzer problemler yaşanmıştır. Bunlarla ilgili olarak bugün öğleden sonra seçim hâkimliğine itirazda bulunacağız” dedi.

‘MİLLETİMİZ HANGİ İSTİKAMETİ GÖSTERİRSE BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR’

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise “Dün akşam Ömer Çelik Bey'in sayın bakanımızın yapmış olduğu açıklamada da şu vurgu vardı: Şu an itiraz süreci seçimlerin tıpkı oy kullanma gibi hem hukuki bakımdan hem de seçim sisteminin parçasıdır. Vatandaşlarımız sandıklara giderek oy kullanmışlardır. Bu oylar başta teveccühten dolayı bizlere emanettir. Yüksek Seçim Kurulu'na emanettir. Biz de siyasi partiler olarak bu emaneti takip etmekle yükümlüyüz. Burada sadece belediye başkanlığında değil belediye meclis üyeliğinin tespitinde de benze maddi hatalar birleştirme tutanakları oluştururken var. Tabi burada şunu vurguluyorum; Bizim bu değişiklikleri maddi hata olduğu için Yüksek Seçim Kurulu kabul edecektir. Bu YSK'nın kabul ettikten sonra zaten az olan fark belediye başkanlığında daha da daralıyor. 244 sandık var, burada 1 oy değişikliği olduğu zaman sonucun doğrudan değişebileceği durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla seçim işleri ekibimiz, hukukçularımız çok titiz bir şekilde bir çalışma yaptılar. Dilekçemizi hazırladık. Bugün YSK'ya giderek başvurumuzu yapacağız. Biz hakkın, hukukun takipçisiyiz. Milletimiz hangi şekilde oy verdiyse bunu sandıkta takipçisiyiz. Yalova, gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda gerekse de bizim belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarında gözlemlediğimiz bu maddi hatalar bu duruma daha hassasiyetle, daha özenle yaklaşarak incelemelerin yapılması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Ben inanıyorum ki hâkimler, seçim kurulu, en doğru kararı vererek seçimin adil bir şekilde neticelendirilmesini sağlayacaklardır. Biz de bugün birazdan giderek ilçe seçim kuruluna önce, sonraki süreci de takip etmek üzere itirazlarımızı yapacağız. Sonuç ne olursa milletimiz hangi istikameti gösterirse başımızın üstündedir ama bu demek değil ki şu an seçim bitti, şu an sonuç belli. Biz burada sonuna kadar her bir oyun takipçisi olacağız ve doğru bir şekilde neticelendirilmesi için süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

Milletvekili Meliha Akyol ise “Seçim iki aşama. Birincisi seçmenimizin oy kullanması, ondan sonra geri kalan kısmı onları koruyup doğru bir şekilde tasnif etmek, YSK'ya ulaştırmak. O da teşkilatların ve bizlerin en önemli görevi. Seçmenlerin iradesinin tam olarak ortaya çıkması için birinci vazifemiz bunun takipçisi olmak” dedi.

DHA