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Yalova’da 3.7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Son dakika! Yalova'da Kandilli verilerine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Esenköy - Çınarcık olan depremin derinliği 9.2 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

17:45 -
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Yalova’da 3.7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:36’da Yalavo’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre depremin derinliği 9.2 olarak duyuruldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Antalya Boğaziçi Üniversitesi deprem
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Son güncelleme: 17:55 22.11.2019
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