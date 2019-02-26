Yalova’da çöp kavgası

Cumhur İttifakı AKP Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak düzenlediği basın toplantısında “Yalova Belediyesi'ne ait bazı araçların ücretlerin ödenememesi nedeniyle araçların otoparktan dışarıya çıkartılamıyor. Hakkında bağlama kararı olan araçlar ise geçici çözüm ve günü kurtarmak için plakası kapatılarak, gizlenerek işlem yapılmasından kaçırılıyor. Durumun devam etmesi halinde yakında kent merkezindeki çöplerin toplanamayacak olmasından dolayı ortaya çıkacak sağlık tehditleri ile maalesef karşı karşıya kalacağız” iddiasında bulundu.

“HİÇBİR ARAÇ YALOVA BELEDİYESİ'NE AİT DEĞİLDİR”

Bu iddialara yanıt ise Yalova Belediye Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Halit Güleç’ten geldi. Güleç, araçların bağlanması olayının firmanın kendi ticari işleriyle, ekonomisiyle ilgi olduğunu ve Yalova Belediyesi'yle bir ilgisi olmadığını açıkladı. Güleç şöyle konuştu; “Bugün eline fotoğraflar alarak Yalova Belediyesi'nin aracıymış ve bu yüzden bağlanmış gibi gösterilmeye çalışılan hiçbir araç Yalova Belediyesi'ne ait değildir, Yalova Belediyesi'nin borcuna istinaden bağlanmamıştır.”

Yalova Belediyesi olarak temizlik hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Güleç, “5 günlük bir süreçte ekiplerimiz yeraltı konteyneri diye tabir ettiğimiz konteynerlerin boşaltılmasında sıkıntı yaşadılar. Sıkıntının giderilmesini sağladık ve konteynerlerini boşalttılar” diye konuştu.

“BELEDİYENİN FİRMAYA BORCU YOK”

Güleç, Yalova Belediyesi olarak firmaya borçlarının olmadığını ve firmanın borcunu Yalova Belediyesi'nin üzerine yıkarak Yalova Belediyesi'ni itibarsızlaştırmaya gayretinde olunduğunu iddia etti.