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Yalova’da ‘her şey güzel olacak’ pankartları

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova'dan İstanbul'a giden kavşak noktalarına ve feribota giden yollara, 'Herşey güzel olacak İstanbul'a buradan gidilir' pankartları astırdı.

15:47 -
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Yalova’da ‘her şey güzel olacak’ pankartları

İstanbul seçimlerine bir aydan az bir süre kala İstanbul dışındaki CHP’li belediyeler harekete geçti. CHP Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Yalova’da İstanbul’a giden güzergahlar üzerine ve arabalı vapur girişine ‘Her şey güzel olacak İstanbul’a buradan gidilir’ pankartları astırdı.

Salman pankartları twitter hesabından da paylaştı.

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