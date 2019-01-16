Yalova’da otobüs devrildi: 14 yaralı

Yalova'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’dan İstanbul’a giden H.K. idaresindeki 34 NK 0535 plakalı yolcu otobüsü Yalova Otobüs Terminali yakınında, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, tekerleklerinden birinin düşük bankete girmesi ile yan yatıp metrelerce savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Son dakika... D-100 karayolunda kaza! İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında 14 yaralı Yalova Devlet Hastanesi ile ildeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yara almadan kurtulan yolcular firmaya ait başka bir otobüsle İstanbul’a gitti. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

İLGİLİ HABER Hareket halindeki halk otobüs alev alev yandı!

Kazayı anlatan bir yolcu ise, “Ne olduğunu anlamadım. Otobüs bir anda devrildi. Çok korktuk” dedi. Kaza yerine Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık gelerek yetkililerden bilgi aldı. İHA