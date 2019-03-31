Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yalova’da yeniden CHP dönemi!

2014 yerel seçimlerinde CHP ile AKP arasında gerçekleşen seçimlerde CHP az bir farkla seçimi kazanmış ve Vefa Salman belediye başkanı seçilmişti. 2019'da yapılan seçimde de iki siyasi parti arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP'den yapılan açıklamaya göre Yalova'da bir kez daha Vefa Salman seçimi kazandı.

21:30 -
Haberler Gündem
Yalova’da yeniden CHP dönemi!

Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran’da sandık başına giden seçmenler, bu kez 31 Mart’ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı. Yalova’da Cumhur İttifakı adayı Yusuf Ziya Öztabak, Millet İttifakı adayı ise Vefa Salman’dı. CHP seçim koordinasyon merkezinden yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı adayı Vefa Salman seçimi kazanarak yeniden Yalova belediye başkanı oldu.

ALOVA MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI – 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık:245
Toplam Seçmen:82.964
Açılan Sandık:244
Açılan Sandık Oranı:% 99,59
Kullanılan Oy:63.923
Geçerli Oy:61.970
Katılım Oranı:% 77,37
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEFA SALMAN% 4628.505
AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 45,6528.287
DPRIDVAN ACAR% 5,33.283
SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,98610
DİĞER% 0,88548
HDPYÜKSEL AKIN% 0,8497
DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,17103
VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0958
BTPRAHMİ BALTACI% 0,0744
TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0635

* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı:% 100
Katılım Oranı:% 84,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ORAL% 53,052.175
CHPYASEMİN FAZLACA% 41,151.687
MHPEYÜP ATA% 4,83198
DİĞER% 0,4418
İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3715
SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,177

ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı:% 100
Katılım Oranı:% 85,82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA TOKAT% 38,821.711
AK PARTİMEHMET BİRKAN% 35,821.579
İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,25496
CHPALİ ÇETİNKAYA% 11,21494
SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,6372
DİĞER% 1,253
BTPABDULKADİR DURAK% 0,073

ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı:% 100
Katılım Oranı:% 78,12
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNUMAN SOYER% 49,634.878
CHPAVNİ KURT% 48,814.797
MHPHARUN YORULMAZ% 0,9593
DİĞER% 0,2525
VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,2323
SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,1111
BTPRAMAZAN GANİLER% 0,011

ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı:% 100
Katılım Oranı:% 76,84
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 44,47.523
CHPNEDİM GÜLER% 30,485.165
İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,143.752
MHPİSA YILMAZ% 2,1356
SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,584
DİĞER% 0,2644
BTPERDAL AKYÜZ% 0,0611
VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,0610

TERMAL

Açılan Sandık Oranı:% 100
Katılım Oranı:% 93,33
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 49,91.253
İYİ PARTİİBRAHİM TANER% 46,481.167
CHPSELCUK CAN USLU% 1,3935
DİĞER% 1,1930
MHPBURAK SEVENGİL% 1,0426

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 22:14 31.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more