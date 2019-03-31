Yalova’da yeniden CHP dönemi!

Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran’da sandık başına giden seçmenler, bu kez 31 Mart’ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı. Yalova’da Cumhur İttifakı adayı Yusuf Ziya Öztabak, Millet İttifakı adayı ise Vefa Salman’dı. CHP seçim koordinasyon merkezinden yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı adayı Vefa Salman seçimi kazanarak yeniden Yalova belediye başkanı oldu.

ALOVA MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI – 31.03.2019