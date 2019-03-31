Yalova’da yeniden CHP dönemi!

Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran’da sandık başına giden seçmenler, bu kez 31 Mart’ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı. Yalova’da Cumhur İttifakı adayı Yusuf Ziya Öztabak, Millet İttifakı adayı ise Vefa Salman’dı. CHP seçim koordinasyon merkezinden yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı adayı Vefa Salman seçimi kazanarak yeniden Yalova belediye başkanı oldu.
ALOVA MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI – 31.03.2019
MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|82.964
|Açılan Sandık
|:
|244
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,59
|Kullanılan Oy
|:
|63.923
|Geçerli Oy
|:
|61.970
|Katılım Oranı
|:
|% 77,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VEFA SALMAN
|% 46
|28.505
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ÖZTABAK
|% 45,65
|28.287
|DP
|RIDVAN ACAR
|% 5,3
|3.283
|SAADET PARTİSİ
|RESUL GENÇ
|% 0,98
|610
|DİĞER
|% 0,88
|548
|HDP
|YÜKSEL AKIN
|% 0,8
|497
|DSP
|İBRAHİM HALİL YUMUŞAK
|% 0,17
|103
|VATAN PARTİSİ
|FATMA JÜLİDE KESKİN
|% 0,09
|58
|BTP
|RAHMİ BALTACI
|% 0,07
|44
|TKP
|HÜLYA YILDIZ
|% 0,06
|35
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTINOVA
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|METİN ORAL
|% 53,05
|2.175
|CHP
|YASEMİN FAZLACA
|% 41,15
|1.687
|MHP
|EYÜP ATA
|% 4,83
|198
|DİĞER
|% 0,44
|18
|İYİ PARTİ
|BOLER ARSLAN
|% 0,37
|15
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA AYDIN
|% 0,17
|7
ARMUTLU
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA TOKAT
|% 38,82
|1.711
|AK PARTİ
|MEHMET BİRKAN
|% 35,82
|1.579
|İYİ PARTİ
|ARİF ÜRGÜP
|% 11,25
|496
|CHP
|ALİ ÇETİNKAYA
|% 11,21
|494
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN YILMAZ
|% 1,63
|72
|DİĞER
|% 1,2
|53
|BTP
|ABDULKADİR DURAK
|% 0,07
|3
ÇINARCIK
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NUMAN SOYER
|% 49,63
|4.878
|CHP
|AVNİ KURT
|% 48,81
|4.797
|MHP
|HARUN YORULMAZ
|% 0,95
|93
|DİĞER
|% 0,25
|25
|VATAN PARTİSİ
|AYŞEGÜL AYDIN
|% 0,23
|23
|SAADET PARTİSİ
|YAŞAR BAŞKAN
|% 0,11
|11
|BTP
|RAMAZAN GANİLER
|% 0,01
|1
ÇİFTLİKKÖY
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MURAT SİLPAGAR
|% 44,4
|7.523
|CHP
|NEDİM GÜLER
|% 30,48
|5.165
|İYİ PARTİ
|METİN DAĞ
|% 22,14
|3.752
|MHP
|İSA YILMAZ
|% 2,1
|356
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM HABERAL
|% 0,5
|84
|DİĞER
|% 0,26
|44
|BTP
|ERDAL AKYÜZ
|% 0,06
|11
|VATAN PARTİSİ
|HAKKI YILDIRIM
|% 0,06
|10
TERMAL
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|% 49,9
|1.253
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM TANER
|% 46,48
|1.167
|CHP
|SELCUK CAN USLU
|% 1,39
|35
|DİĞER
|% 1,19
|30
|MHP
|BURAK SEVENGİL
|% 1,04
|26