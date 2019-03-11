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Yanan aracını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!

Samsun'da hareket halindeki minibüs aniden yanmaya başladı. Çaresizce minibüsün yanmasını bir süre izleyen sürücü, daha sonra aracı bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. Çevrede toplanan vatandaşlar geç kalan itfaiyeye tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
19:10 -
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Yanan aracını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!

İlkadım İlçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana gelen olayda, şahsa ait olan bir minibüs hareket halindeyken yanmaya başladı.

Aracın önünden çıkan dumanı gören sürücü, hemen aşağıya inerek itfaiyeyi aradı.

Yolun karşı tarafına geçerek kısa sürede ateş topu haline gelen minibüsü bir süre izleyen sürücü, daha sonra bir işyerine ait bahçe hortumuyla aracı söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kısa süre sonra da araçtan patlama sesleri geldi.

Mahallenin orta yerinde cayır cayır yanan minibüs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çevrede toplanan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine geç kaldıkları için tepki gösterdi.

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