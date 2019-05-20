Yangın sönünce cinayet ortaya çıktı

Kartal'a bağlı Petroliş Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Feride Genç 37 yaşındaydı. Kocasını 3 yıl önce kaybeden Genç, 4 buçuk yaşındaki oğluna hem annelik hem babalık yapıyordu. Geçtiğimiz hafta oğlunu kreşe bırakan Genç'in evinde 13 Mayıs günü öğlen saatlerinde yangın çıktı.

YANGININ ALTINDAN CİNAYET ÇIKTI

Yangını söndüren itfaiye ekipleri adrese girdiğinde Feride Genç'in cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin incelemesi sonucu vücudunda darp izleri bulunan Feride Genç'in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARACINI SATMIŞ

Soruşturma kapsamında Feride Genç'in öldürülmeden bir gün önce notere giderek ölen eşinden kalan aracı 10 bin 750 liraya sattığı belirlendi. Noterdeki güvenlik kamaralarını inceleyen polis Feride Genç'in yanında bir kişinin daha olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu güvenlik kamerasını yansıyan kişinin Muharrem K. olduğu belirlenerek harekete geçildi. KISA süreli takipler sonucu yüzünde tırnak ve boğuşma izlerinin olan Muharrem K. gözaltına alındı.

CİNNET İTİRAFI

Yapılan sorgulamalarda cinayeti itiraf ettiği öne sürülen Muharrem K. ifadesinde, “Feride ile bir süredir görüşüyorduk. Aracını sattıktan sonra evine gittik. Aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. O gün de tartışınca cinnet geçirerek olayı gerçekleştirdim” dedi.

“BEN YAKMADIM” DEDİ

Evde çıkan yangının sebebi sorulan Muharrem K., “Evimi ben yakmadım. Cinayetin ardından evden çıktım. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum” diyerek kendisini savundu. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, itfaiye ekiplerinin evdeki çıkan yangının sebebini araştırma çalışmaları sürüyor.