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Yangında Kur’an-ı Kerim zarar görmedi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük çapta hasar meydana gelirken bir itfaiye eri, yangında zarar görmeyen Kur’an-ı Kerim'i çıkardı.

21:50 -
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Yangında Kur’an-ı Kerim zarar görmedi

Yangın, akşam saatlerinde Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi 2010 Sokak'ta bulunan Serdar D.'nin oturduğu 2 katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören mahalleli itfaiyeye haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde büyük çapta hasar meydana gelirken, bir itfaiye eri alevlerden zarar görmeyen Kur'an-ı Kerim’i alarak dışarı çıkardı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.  DHA

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