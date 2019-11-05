Yangını film izler gibi izlediler!

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 10’uncu kilometresinde bulunan Casım Yıldız'a ait çırçır fabrikasında, meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın depoda bulunan tonlarca pamuk balyasının tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden işçiler, alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Yangına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle, TOMA ve merkez ilçe belediyelerine ait tanker ile iş makinelerince müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangın ile ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin bilinmediğini, yapılacak çalışmayla belirleneceğini aktaran Beyazgül, “İtfaiye ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar, tamamen kontrol altına alacaklar. Dumandan etkilenen olmadı, herhangi bir can kaybı yok” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da tüm ekiplerin yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba harcadığını belirterek, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulundu.

Traktörlerle depodan çıkartılan tonlarca pamuk istiflenirken, olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaşın ise yangın söndürme çalışmasını kaldırım üzerine oturup, flim gibi izlemesi ekiplere zor anlar yaşattı.