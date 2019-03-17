”Yap, işlet, öldür!”

Yap, işlet, devret projelerinde yaşanan iş kazalarının sonuncusu 28 Kasım 2018'de ana yüklenicisi Limak-Kolin-Cengiz Holding ortaklığı olan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Gebze Viyadük Geçişi inşaatında yaşanmış, 3 işçi hayatını kaybetmişti. Söz konusu kazayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan kaza sonrasında verdiği soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanıtı kafaları karıştırdı. Bakanlık, söz konusu otoyolun kontrol edildiğini ve idare tarafından onaylandığını belirtirken Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan bilirkişi raporunda ise projeye dair onay ve imza yoktur denildi.

BAKAN: ONAYLANIYOR, BİLİRKİŞİ: ONAY YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kocaeli milletvekili Türkkan'ın soru önergesine cevabında; “Kuzey Marmara Otoyolu'na ait projeler, müşavir firma tarafından kontrol edilmekte olup idare tarafından onaylanmakta ve çalışmalar onaylı projeler doğrultusunda devam emektedir” dedi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan bilirkişi raporunda ise; “Çöken kalıp proje ve hesaplarını kontrol ederek karşılaştıran ve onaylaması gereken, statik projeler üzerinde bir mühendis veya müşavirlik firması tarafından kontrol edilip uygun olduğuna dair onay ve imza yoktur” ifadeleri yer alıyordu.

TEKNİK HATA

Konuyla ilgili açıklama yapan Lütfü Türkkan, “3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği üzücü olay sonrasında mecliste konuyu gündeme getirdik ve vatandaşın aklındaki soruları sorduk. Bilindiği üzere bilirkişi raporunun sonucunda, ‘Projelendirmede, projelerin kontrol ve uyumunda maddi teknik hata yapılmıştır' denilerek Limak İnşaat, betonarme kiriş projesini hazırlayan Tayvanlı Wıecon Co LTD proje denetçisi ve yapı kontrolü müşavir firma ve alt taşeron firma kusurlu bulunmuştu. Erdoğan'ın prensi olan inşaat şirketlerine ise dokunulmamıştı” şeklinde konuştu.

DEVLET DENETLEMİYOR

Söz konusu projede devlet denetimi olmadığını vurgulayan Lütfü Türkkan şu ifadeleri kullandı; “Çöken kirişlerle ilgili yapılan incelemelerde devletin hiçbir denetim yapmadığı anlaşıldı. Devlet denetleme işini bile müteahhit firmalara bırakmış. Kamu denetiminden yoksun bir mega proje olabilir mi? Söz konusu Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca tünellerde göçükler yaşandı. Tünel göçüklerinin çoğunun basına yansımadan üstü örtüldü. Son olarak viyadük göçtü. Devletin hala bir denetimi yok. Limak-Kolin-Cengiz ortaklığının vicdanına kalmış durumda insan hayatları. Bu projeler Yap, işlet, devret modelinden çok Yap, işlet, öldür modeli olmuştur. Devletin denetlemediği Kuzey Marmara Otoyolu bu haliyle açılmamalıdır. Proje baştan aşağı devlet denetimine tabi tutulmalı ve gerekli incelemeler yapılmalıdır. Aksi durum facialara davet çıkaracaktır.”