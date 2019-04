Yapanın yanına kâr kalıyor!

Sonraki süreçte sessizliğe gömülen Güven, ne CHP’nin sandıklarla ilgili sorularına, ne de AKP’nin şaibe iddialarına yanıt verdi. Yaptığı kısa bilgilendirmelerde topu ilçe ya da il seçim kurullarına atan YSK Başkanı’nın hukuki süreç kendilerine geldiğinde izleyeceği yol da ayrı bir soru işareti olarak bekliyor. Zira, Güven, ilçe seçim kurulunun İstanbul’la ilgili sayım kararını durdurmasının ardından gece yarısı kurum yetkililerini de toplayarak kurulun kararını iptal etmişti.

“Açıklama beklemeyin”

AKP’nin itirazlarıyla belirsizlik her geçen gün büyürken, geçersiz oylara yönelik itirazlar neredeyse tüm sandıklara yayılırken, bu sabah kameraların karşısına yeniden geçen YSK Başkanı, “Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor. Herkes bilmelidir ki yargı süreci içinde hakimler, bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var ama her bir dosya için benden açıklama yapmamı beklemeyin” diyerek sürece kamuoyunu aydınlatacak yönde bir dahilinin olmayacağını da beyan etti. AKP’nin İstanbul’da 7 sandıkla başlayıp 25’e yükselttiği, Ankara’da 11 sandıkla devam eden süreçte YSK’nın eleştirilerin hedefinde olmasına neden olan birçok olay yaşandı. Örneğin, bağımsız aday Mehmet Kesimoğlu’Nun kazandığı Kırklareli’nde hem ilçe hem de il seçiminin oy sayımını iptal etmesine karşın YSK yine acilen toplanarak iptali kaldırdı ve kentte oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

İŞTE O TEPKİLER…

CHP’li Çakırözer veri akışı skandalını Meclis’e taşmıştı: AA verileri kimden alıyor?

CHP'nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, 31 Mart yerel seçimlerinde Anadolu Ajansı'nın adil seçim ilkesine ve seçimlerin dürüstlüğüne gölge düşüren seçim yayınlarını TBMM gündemine taşmıştı.

Çakırözer, Anadolu Ajansı'nın 31 Mart akşamı saat 23.20'da veri akışını durdurduğunu, saatler sonra yapılan açıklamada “sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir” açıklamasının yapıldığını anımsattı.

Çakırözer, ilk açıklamadan yaklaşık 13 saat sonra ajans yönetimden yapılan ikinci açıklamaya göre ise bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verildiğini, YSK sonuçlarının beklenmesi kararı alındığını aktardı. Çakırözer, her seçim olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Anadolu Ajansı'nın sandık verilerini nasıl temin ettiği sorusunun gündemden düşmediğini ifade etti.

‘Şaibe ortadan kalkmalı' diyen Çakırözer, “Veri akışının sağlanamadığı saha neresi? Bir siyasi partinin genel merkezi mi? Anadolu Ajansı, 31 Mart yerel seçimlerinde muhabirleri dışında veri sağlayıcı ya da başka bir ad altında görevlendirme yaptı mı?

Tüm seçimlerde oluşan bu şaibenin artık ortadan kalkması gerekiyor. Anadolu Ajansı, yaptığı görevlendirmeyi tek tek, ayrıntılı olarak bir listeyle açıklamalı. Sandık sandık kaç muhabir görevlendirildiğini, hangi sandıkta muhabir dışında nasıl bir görevlendirme yapıldığı listelenmeli. Aksi halde Anadolu Ajansı yönetimi, başta Genel istifa etmelidir” dedi.

İGC: Anadolu Ajansı kaynaklarını açıklasın

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Anadolu Ajansı'nın seçim gecesi sınıfta kaldığını vurgulayarak, AA Genel Müdürü'ne istifa çağrısında bulundu. Basında tekelleşmenin sakıncalarına dikkat çeken İGC, Anadolu Ajansı'nın 11 saat sessizliğe bürünmesinin sebebini ve sandık sonuçlarını nasıl elde ettiğine dair kaynaklarını açıklamasını istemişti..

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak Anadolu Ajansı’nı eleştirdi. Açıklamada, “Anadolu Ajansı, yerel seçim sürecinde sergilediği tavırla büyük bir

güven kaybına uğramış, seçim sonuçlarını kamuoyuna sağlıklı duyurma konusunda sınıfta kalmıştır. Türkiye’nin tek kamu ajansı olarak görevini yapmamış büyük bir başarısızlığa imza atmıştır. Yetkili haber kurumu olmasına karşın 11 saat süre ile seçim sonuçları konusunda sessizliğe bürünmüş ve bu sessizliğinin nedenini kamuoyuna açıklamamıştır” denildi.

“AA KAYNAKLARINI AÇIKLASIN”

Anadolu Ajansı saygın tarihine gölge düşürüldüğünü belirten İGC, AA’nın anayasal haber alma hakkı konusunda abonelerine ve Türk halkına karşı yükümlülüklerini yerine

getirmediğini vurguladı. Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı’nın açıkladığına göre YSK ile bir anlaşması da yoktur. Anadolu Ajansı sandık sonuçlarını hangi kaynaktan nasıl elde ettiğini kamuoyuna açıklamak zorundadır” denilerek çağrıda bulunuldu.

“TEKELLEŞME DEMOKRASİYE DARBE VURUYOR”

Basın özgürlüğünün önemine ve tek sesliliğin sakıncasına dikkat çeken İGC, “Bu seçimler bir kez daha göstermiştir ki, basında tek seslilik ve tekelleşme, halkın haber alma özgürlüğüne ve demokratikleşmeye sekte vurmaktadır. Bu tek seslilik ortamında kamunun sesi olması gereken Anadolu Ajansı’nın sorumluluğu bir kat daha artmaktadır” ifadelerini kullandı.

“AA GENEL MÜDÜRÜ GEREĞİNİ YAPSIN”



Açıklamanın sonunda AA Genel Müdürü Şenol Kazancı istifaya davet edilerek,Bu sorumluluğa yakışır hareket edemeyen Anadolu Ajansı Genel Müdürü’nü gereğini yapmaya davet

ediyoruz.

Ekrem İmamoğlu seçim gecesi Anadolu Ajansı’na sert tepki göstermişti

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi, veri akışını durduran Anadolu Ajansı’na tepki göstermişti

İmamoğlu, “AA’nın açıklama yapmadığı süre bir saati buldu. AA açıklama yapmamakta ısrar ediyor. AA’yı uyarıyorum, yarın bu toplumun yüzüne bakamazsınız, hesap veremezsiniz. Ne yapılıyor anlamış değilim. Bu topluma hesap veremezsiniz, bu şehrin 16 milyon insanı adına konuşuyorum, hesap veremezsiniz, lütfen vazifenizi yerine getirin. Tarih sizden hesap sorar” demişti.

CHP: “AA Ankara’da yalan söylüyor”

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek AA’nın “Ankara’da 11 ilçede yeniden sayım yapılıyor” haberine tepki göstererek, “Ankara’nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalandır!” ifadelerini kullandı.

Başkentte 31 Mart seçimlerini AKP kaybederken, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş kazandı.CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Anadolu Ajansı’nın (AA) Ankara’nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayıldığı iddiasının yer aldığı haberini yalanladı. Erkek, “AA yine bildiğimiz gibi, yine görev başında! Ankara’nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalandır! Bu ilçelerin önemli bir kısmında zaten sayım yapıldı ve bitti. Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir? Mazbatamızı Verin” dedi.AA’nın haberi şu şekildeydi:”AK Parti’nin itirazıyla Ankara’nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere İlçe Seçim Kurullarınca incelendi.Söz konusu 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.”