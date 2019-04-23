Yaptıkları icat canlarına mal oldu!

Olay, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi Yedi Göller mevkiindeki gölette meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri bilinmeyen 2 kişi, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip, gölete açıldı. Çevrede piknik yapanların verdiği ifadeye göre buzdolabının devrilmesi sonucu içindeki 2 kişi suya düşerek çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıçları yaptıkları aramada suya düşen 2 erkeğin cesetlerine ulaştı.

Sudan çıkarılan 2 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA