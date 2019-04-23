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Yaptıkları icat canlarına mal oldu!

Kütahya'da, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip gölete açılan 2 kişi suya düşerek yaşamını yitirdi.

21:27 -
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Olay, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi Yedi Göller mevkiindeki gölette meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri bilinmeyen 2 kişi, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip, gölete açıldı. Çevrede piknik yapanların verdiği ifadeye göre buzdolabının devrilmesi sonucu içindeki 2 kişi suya düşerek çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

FOTO: DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıçları yaptıkları aramada suya düşen 2 erkeğin cesetlerine ulaştı.

Sudan çıkarılan 2 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:40 23.04.2019
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