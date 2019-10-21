Yeni güne acı haberlerle uyandık: İki şehit

Mardin’in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

HAİN SALDIRIDA YARALANDI

Öte yandan Suriye’deki birliğinde yaşanan havan saldırısı sırasında yaralanan bir askerimiz kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

“Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Saygılarımızla,

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”