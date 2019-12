Yarbay Ali Tatar’ın Jeofizik Mühendisi eşi Nilüfer Tatar CHP’de aday

Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde delegelerin oylarına talip olan Nilüfer Tatar, “Ülkemin geleceğinden endişe duyan bir Cumhuriyet kadını olarak, bir anne olarak hizmet etme sorumluluğu duyuyorum. Devir evde oturup seyirci kalma devri değil” dedi.

Uzun yıllar özel sektörde çalışan ve geçen yıl emekli olarak iş hayatına nokta koyan Nilüfer Tatar, geçen hafta CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'na aday oldu.

Deniz Yarbay Ali Tatar'ın Fetö kumpası sonucu kaybı ile hayatı değişen ve kızıyla birlikte yeni bir hayata başlayan Nilüfer Tatar şunları söyledi:

“Ülkemizde Cumhuriyet değerlerinin tek tek yok edildiği, kutuplaşmanın öne çıktığı, Cumhuriyet ile kazanılmış tüm hakların kaybedildiği bir dönem yaşanıyor. Ben en değerli varlığımı, aydın bir Cumhuriyet subayını haksız kumpaslar sonucu hukuksuzluğa kurban verdim. Ülkenin geleceğinden endişe duyan, benim de bir fikrim var, emek vermek istiyorum diyen samimi, vicdanlı, herkesin artık harekete geçmesi gerekiyor. Devir artık emekli oldun, kenara geç otur, seyret devri değil. Ben de zaten seyredemezdim. Çünkü her eğitimli Cumhuriyet kadını gibi bu ülkeye borcum var. Eşimin bıraktığı temiz mirası korumak, onun mücadelesini yaşatmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya karar verdim. İş hayatında yaşadığım tecrübe ve birikimim ile partime ve yaşadığım ilçeye hizmet vermeye talibim”

Eşi Yarbay Ali Tatar'ı hukuksuzluğa karşı verdiği mücadele sonucu kaybettiğini de kaydeden Nilüfer Tatar, 2010 yılında ilk kez Chp'ye üye olduğunu da belirterek “Ataşehir'de belediyemiz ile el ele vererek, çeşitli komisyonları hayata geçirip yurttaşlara daha çok dokunan ve onların her an sorunlarını dinleyen bir siyaset çizgisini hâkim kılacağız. Her mahallede dayanışma evleri kurarak yurttaşlarla iç içe olacağız. Tüm bunları hayata geçirmek için de delegelerimizin desteğini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

NİLÜFER TATAR KİMDİR?

1971 Yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta, lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1994 Yılında Yarbay Ali Tatar ile evlendi. 2009 Yılında eşini bir “hukuk katliamında” kaybetti.

İş hayatını özel şirketlerde sürdürdü ve 25 Yıl medikal sektörde farklı pozisyonlarda görev yaptı. 2018 yılında çalıştığı özel şirkettin Bölge Satış Müdürlüğü pozisyonundan emekli oldu.

Açık öğretim fakültesinde Yerel Yönetimler bölümünde eğitimine devam ediyor.

2010 yılında CHP'ye üye oldu.

Üniversite öğrencisi kızı Gökçen ile İstanbul Ataşehir'de sürdürüyor.