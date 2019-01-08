Yaren’in ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye hapis

İstanbul Maltepe’de, üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez’in ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.B.Ç. çıkarıldığı mahkemede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından genç kızın annesi Müjde Büyükölmez, “Hiç olmazsa onlar çocuğunu görebilecek, sesini duyabilecek. Keşke ben de bilsem kızımın 5 yıl sonra geleceğini” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul Maltepe'de, 23 Şubat 2018 tarihinde 17 yaşındaki U.B.Ç., saatte yaklaşık 150 km hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü aşan ve karşı şeride geçen U.B.Ç.'nin kullandığı otomobil önce üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in (20) kullandığı araca ardından da başka araca çarpmıştı. Kazada, Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybetmişti.

“BENİM DE ABLAM VAR” DEDİ

Genç kızın ölümüne neden olan ve kaza yaptığında 16 yaşında olan ehliyetsiz sürücü U.B.Ç. hakkında “Bilinçli, taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıktı. Anadolu Çocuk Ağır Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan U.B.Ç. de katıldı. Yaren Büyükölmez'in annesi Müjde Büyükölmez ve babası Timur Büyükölmez ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Son sözü sorulan U.B.Ç. üzgün olduğunu belirterek, “Sayın hakimim çok üzgünüm. Kasti bir şey yok. Böyle olmasını istemezdim. Benim de ablam var” dedi.

EN AZ 150 KM HIZLA MEYDANA GELMİŞ

Mahkeme, eylemin kaza sonrasında takılı kalan hız göstergesine göre en az saatte 150 km hızla işlenmiş olduğunu belirterek, U.B.Ç.'nin “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. U.B.Ç.'nin yaşını ve pişmanlığını dikkate alan mahkeme, cezada indirim yaparak U.B.Ç.'nin 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, suçun toplumsal açıdan taşıdığı önemi göz önüne alarak U.B.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kararın ardından acılarının tarifinin olmadığını söyleyen Yaren Büyükölmez'in babası Timur Büyükölmez, “Kızımız geri gelmeyecek ama karşı taraf 5 yıl ceza sonrası tekrar görecekler. Görüşme süresince görmeye gidecekler. Karşı tarafın da ne kadar üzüldüğüne şahit oluyoruz. Bizim acımızın tarifi mümkün değil. Toplumun kanayan yarası. Başka Yarenler inşallah bu şekilde ölmesinler. Aileleriyle birlikte yaşasınlar. Cezaların daha ağır olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ONLAR ÇOCUĞUNU GÖREBİLECEK, SESİNİ DUYABİLECEK”

Göz yaşlarına boğulan Yaren Büyükölmez'in annesi Müjde Büyükölmez, “Ne kendi canlarını yaksın gençler ne de bizim canlarımızı yaksınlar. Lütfen dikkat etsinler. Çünkü yüreğimiz yanıyor bizim. Onların da yanmasın, bizim de yanmasın. Ceza çok az, caydırıcı niteliği olduğunu sanmıyorum. Hiç olmazsa onlar çocuğunu görebilecek, sesini duyabilecek. Keşke ben de bilsem kızımın 5 yıl sonra geleceğini” diye konuştu.