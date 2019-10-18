Yargı paketi Meclis’ten geçti! Erdoğan’ın önünde…

Tüm Türkiye'nin dikkatle beklediği Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketi, önceki gün TBMM'de gece yarısına kadar yapılan çalışmalar sonrası dün kabul edildi. Kanun Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek.

SOMUT DELİL ŞART

Yeni Yargı Paketi'yle savcılar, şüpheliler hakkında somut delil olmadan iddianame hazırlayamayacak. Savcılar, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphe olsa da kamu davası açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilecek. En az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport verilecek.

İşte Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından yürürlüğe girecek olan 1. Yargı Paketi'nin detayları:

HABER SUÇ DEĞİL: Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan değişiklikle, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.

HUKUK SINAVI: Avukatlık, hakim, savcılık ve noterlik başvurularında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartı aranacak.

EN FAZLA 1 YIL TUTUKLULUK: Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ayı, görevine

giren işlerde 1 yılı geçemeyecek. Yargı sistemine seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü dahil ediliyor.

DELİLSİZ İDDİANAME: Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, iddianameler iade edilecek. Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda, kamu davasının açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilecek.

TEMYİZ HAKKI: Hakaret, halkta korku yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve

organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları nedeniyle verilen cezalar, istinaf mahkemelerinden sonra, temyiz için Yargıtay'a götürülebilecek.

BAKAN GÜL TEŞEKKÜR ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden milletvekillerine teşekkür etti.

Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Kanunun, ‘güven veren adalet' hedefimize katkı sağlaması temennisiyle teklif sahiplerine ve

destek veren tüm milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.