Yargı Paketi’nde 7 temel değişiklik

“Yargı Reformu Strateji Paketi” Adalet Bakanlığı tarafından 1 Ekim'de açılacak TBMM'ye sunulacak.

İŞTE PAKETTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1 – Düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere bazı suçlarla ilgili istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki cezalara da Yargıtay'da temyiz yolu açılacak.

2 – Terörle Mücadele Kanunundaki terör propagandası suçuna ilişkin maddeye, “Haber verme sınırını aşmayan ve eleştiri düzeyinde kalan açıklamalar suç oluşturmaz” hükmü eklenecek.

3 – Soruşturma aşamasında suçunu itiraf eden sanıkl için ceza indirimi öngörülerek iddianame hazırlanacak. Bu madde, terör gibi bazı suçlar için geçerli olmayacak.

4 – En az 15 yıl süreyle fiili avukatlık yapanlara Hizmet (Yeşil) pasaport verilecek. Hukuk Fakülteleri 5 yıla çıkarılacak.

5 – Cumhuriyet savcıları suç unsuru olacak kesin delilleri saptamadan dava açamayacak. Aksi halde iddianame tartışmasız iade edilecek. Hakim ve savcı yardımcılığı makamı oluşturulacak.

6 – Tutuklama için “kuvvetli şüphe” değil, “Kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delil'' aranacak. 6 aydan fazla tutuklu kalan şüpheli, davası açılmazsa tahliyesini isteyebilecek.

7 – İnternet ortamında işlenen suçlarda tüm site kapatılmayacak sadece suç konusu olan haber engellenecek.