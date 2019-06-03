Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde ‘süresiz nafaka’ detayı… Ömür boyu nafaka devri bitiyor

Avukat Özgecan Sırma, bir çok düzenlemenin yer aldığı yargı reformu strateji belgesinde, aile hukuku kapsamında çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması hususunda icra müdürlüğü görevinden çıkarılmasına dikkat çekti.

Avukat Sırma, “Çocukların mal gibi icra edilmesi son derece yanlış bir uygulamaydı. Bunun düzelmesi en çok o travmayı yaşayan çocukları sevindirecektir. Ancak boşanmalarda bir diğer kanayan yara olan ‘nafaka’ hâlâ belirsizliğini koruyor. Nafaka hususunda yasa değişikliği hazırlıkları olduğunu gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerekse Adalet Bakanlığı nezdinde biliyoruz.” diye konuştu.

“TAZYİK HAPSİ ADİL DEĞİL“

Yapılan çalışmalarda tazyik hapsine yer verilmediğini hatırlatan Sırma, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin sözleşme gereği kişinin borçtan dolayı özgürlüğünden mahrum bırakılamayacağını vurguladı. Bu yüzden de yapılan çalışmada eksiklerin söz konusu olduğuna değinen avukat Sırma şunları söyledi “En önemli husus nafakanın takdiri ve süresiz olmasının yanında nafakanın ödenmemesi halinde hükmedilen tazyik hapsidir.

Nafaka borcunun ödeyemeyen kişi hapiste tutulduğu süre boyunca nafaka borcu işlemekte ve mağdur kişiler defalarca hapishaneye girmek zorunda kalmaktadır. Bu yüzden acil olarak tazyik hapsi kaldırılmalıdır.Tazyik hapsi adil değildir.“

“ERKEK, SOSYAL DEVLET DEĞİLDİR… KADIN İSTİHDAM EDİLMELİ…”

Boşanmış kadının istihdam edilmesi gerektiğini savunan avukat Özgecan Sırma, istihdam ile boşanmış kişilerin bağının da sona ermesiyle kadının toplumda olan mücadelesi ve özgürlüğünün artakacağını, erkeğin de nafaka mağduriyetlerinin de sona ereceğini savundu.

Sırma “Erkek, sosyal devlet değildir. Kadınların mağdur olmaması, güçlü ve özgür olması sosyal devletin gereğini yerine getirmesiyle gerçekleşir. Bu bağlamda önerimiz; nitelikli meslek eğitimi , İşkur desteği, iş başvurusu sorgulaması ve evlilik fonu kurulmasıdır.

Boşanmış kadına sosyal devlet tarafından sağlanacak bu destekler ile kadın çalışma hayatına katılacak ve boşanmış olduğu erkeğe de maddi bir bağ ile hayatına devam etmek zorunda kalmayacaktır. Çocuğuna süresiz nafaka ödemek zorunda olmayan erkeğin boşandığı kişi ile süresiz bir maddi bağ ve hapis tehdit-i altında tutulması da kabul edilemez.” diye konuştu.

“DÜZENLEME ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Hazırlanan çalışmadaki eksiklerin giderildiğinde, nafaka düzenlemesinin doğru ve acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen avukat Özgecan Sırma, yapılacak düzenlemenin mevcut mağdurları da kapsaması gerektiğini belirtti.