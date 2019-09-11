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Yargı reformuyla beraber af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi bekleyişi sürüyor…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var.” dedi ve af yasası konusunda birçok ayrıntı araştırılmaya başlandı. Meclisin açılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketinin gündemde yer alması bekleniyor. İşte af çıkacak mı sorusunu soranların merak ettiği cevaplar...

10:26 -
Haberler Gündem
Yargı reformuyla beraber af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi bekleyişi sürüyor…

Af yasası birçok vatandaın gündeminde yer alıyor. Ceza indirimi ve af yasasının Meclis açıldığında gündeme gelen ilk konulardan birisi olması bekleniyor. Ayrıca Yargı Reformu Strateji belgesinin akabinde ceza indiriminde de kapsamlı bir değişiklik yapılması öngörülüyor.

AF YASASI-CEZA DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yapılan açıklamara göre yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

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GÖZLER YARGI REFORMUNDA

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi’nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, “belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı” algısının bulunduğunu belirtti.

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