Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Yargı, siyasetin sopası olmaktan vazgeçmeli’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve AKP eski Milletvekili Selçuk Özdağ, SÖZCÜ yazar ve yöneticilerine FETÖ iddiasıyla verilen cezaya tepki gösterdi.

Veli TOPRAK
05:40 -
Haberler Gündem
‘Yargı, siyasetin sopası olmaktan vazgeçmeli’

‘Türkiye hukuk devletine geri dönmeli, yargı siyasetin sopası olmaktan vazgeçmeli' diyen Özdağ, korkuların susturduğu toplumun gelişemeyeceğini söyledi.
Özdağ, “Bu gazete ve yazarlarını FETÖ ile özdeşleştirmek FETÖ davalarını herkesi kapsayacak bir noktaya getirmeyi ifade eder. Bu yargı mantığı ile FETÖ değil, hür düşünce cezalandırılır” dedi ve şunları söyledi:

‘'Adalet, devletin birinci görevidir. Yargılamaların amacı da suçlu ile masumu ayırmak, tefrik etmektir. SÖZCÜ Gazetesi'nin yayın politikası ve ceza alan yazarlarının fikri çizgileri bellidir. Bu gazete ve yazarlarını FETÖ ile özdeşleştirmek, FETÖ davalarını herkesi kapsayacak bir noktaya getirmeyi ifade eder. Bu yargı mantığı ile FETÖ değil, hür düşünce cezalandırılır. Şiddete başvurmadıkça ve teşvik etmedikçe her görüş ve düşünce kendini özgürce ifade edebilmelidir. Korkuların susturduğu toplumlar gelişemezler. Düşünce ve ifade, AİHS'nin koruduğu temel haklardır.”

Son güncelleme: 05:13 31.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more