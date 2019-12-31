‘Türkiye hukuk devletine geri dönmeli, yargı siyasetin sopası olmaktan vazgeçmeli' diyen Özdağ, korkuların susturduğu toplumun gelişemeyeceğini söyledi.

Özdağ, “Bu gazete ve yazarlarını FETÖ ile özdeşleştirmek FETÖ davalarını herkesi kapsayacak bir noktaya getirmeyi ifade eder. Bu yargı mantığı ile FETÖ değil, hür düşünce cezalandırılır” dedi ve şunları söyledi:

‘'Adalet, devletin birinci görevidir. Yargılamaların amacı da suçlu ile masumu ayırmak, tefrik etmektir. SÖZCÜ Gazetesi'nin yayın politikası ve ceza alan yazarlarının fikri çizgileri bellidir. Bu gazete ve yazarlarını FETÖ ile özdeşleştirmek, FETÖ davalarını herkesi kapsayacak bir noktaya getirmeyi ifade eder. Bu yargı mantığı ile FETÖ değil, hür düşünce cezalandırılır. Şiddete başvurmadıkça ve teşvik etmedikçe her görüş ve düşünce kendini özgürce ifade edebilmelidir. Korkuların susturduğu toplumlar gelişemezler. Düşünce ve ifade, AİHS'nin koruduğu temel haklardır.”