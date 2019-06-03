Yargıda reform değil makyaj yapacaklar

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yaklaşık 40 yıl avukatlığını yapan, hükümetlerde bakan olarak görev alan Yaşar Topçu, geçtiğimiz günlerde açıklanan “Yargı Reformu Stratejisi”ni değerlendirdi. Yaşar Topçu, “Yapılmak istenen reform değil, makyajdır” dedi. Topçu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemine vurgu yapıp şunları söyledi:

‘UMUT VERMİYOR'

“Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve siyasi davalarda yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı kaçınılmazdır. Bu açılardan bakıldığında pakette umut verici hiçbir şey görünmüyor. Hukuk öğreniminin süresinin uzatılması ve sınavlar işin makyaj bölümü. Yargının iki temel işlevini yürütecek olan hakim ve savcıların seçilmesi, atanması, özlük işleri, görevlerini yapmaları Adalet Bakanlığı'na teslim edilmiş. Hakimin, hukuka, hukukun üstünlüğüne bağlı olmaktan başka hiçbir yere, kişiye, makama, ideolojiye bağlı olmaması gerekir. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adalet Bakanlığı'nın yönetimindeki bir kurul haline getirildi.”

‘BU PAKET ALKIŞLANMAZ'

Topçu şöyle devam etti: “Hukuka ve hukukun üstünlüğüne bağlı olmaktan başka hiçbir yere bağlı olmaması gereken HSK'nın, içinde en yetkili kişi siyasetçi olan Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanı'na bağlı kurul, hukukun üstünlüğü ve özellikle siyasi suçlar bakımından nasıl tarafsız, bağımsız kalacak? Planı ‘reform' diye açıklayanlar, alkışlayanlar bunu açıklamalı. Bağımsız yargı, kendi kendini yöneten yargı demektir. Reform, Türk yargısına makyajdır. Temel sorunları ortadan kaldırmayacak. Bu paket, HSK içinde bakan ve bakan yardımcısı bulunduğu, Yargıtay C. Başsavcısını bağımsız yapmadığınız sürece alkışlanamaz.”