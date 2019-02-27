Yargıtay Başkanı’ndan af açıklaması! 2019 yılında af yasası ve ceza indirimi gelecek mi?

Yargıtay Başkanı Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısında konuştu. Cirit, ‘Yargıtay’ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım” ifadelerini kullandı. Cirit, “Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50’lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum’ dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 435 bin 496 devam eden dosya bulunuyor

Yargıtay Başkanı Cirit, “2018 yılı ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır” dedi. Cirit yaptığı açıklamada, “31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Yargıtay Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 224 bin 11, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır. Genel toplam itibariyle 2018 sonunda Yargıtay’daki derdest dosya sayısı 941 bin 957’dir” diye konuştu. Cirit, Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasının sonrasında Yargıtay üzerinde bulunan iş yükünün azaldığı bilgisini verdi.