Yargıtay kararıyla asfalt söküldü! Sürücüler tedirgin…

İstanbul’da Çatalca ve Büyükçekmece’yi birbirine bağlayan asfalt yolun 261 metrelik bölümüyle ilgili altı yıldır süren dava sona erdi.

Yargıtay’ın onamasıyla dava açan kişinin tarlasından geçen yolun 261 metresinde asfalt söküldü. Sökülen yola, “Bu arazi özel mülk olduğundan Yargıtay’ın 2019/10487 kararı ile arazi sahibinin hak kazandığı bölümdeki asfalt kazılarak yok eski haline getirilmiştir” yazılı tabela konuldu.

“ÖN TAKIMLARIMIZ BOZULDU”

Uzun süredir bu yolu kullanan araç sürücüleri de karardan olumsuz etkilendi. Asfaltın kazıldığı bozuk yoldan geçmek zorunda kalan sürücüler, durumdan şikayetçi. Mustafa Yücel, “Arabamızda ön takım diye bir şey kalmadı. Bu yolu sürekli kullanıyoruz. Şu an mağdur durumdayız. Yetkililerden yolun bir an önce eski haline getirilmesini istiyoruz” dedi.

“KIŞIN DAHA DA KÖTÜ OLACAK”

Eski haline getirilen yolu kullanan bir diğer sürücü Muhammet Ferman ise yolun kış mevsiminde daha da kötü olacağını söyledi. Yoldan ancak traktörle rahatlıkla geçilebileceğini belirten Ferman, “Araçlarımız burada mahvoluyor. Yarın hiç gitmeyecek, kar var kış var” diye konuştu. (DHA)