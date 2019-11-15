Yargıtay’dan FETÖ davalarının seyrini değiştirecek karar

Yargıtay, “Örgütün nihai amacını bildiğine, örgütle organik bağ kurarak hiyerarşisine dahil olduğuna dair delil bulunmayan sanığın eylemlerinin, örgüte sempati boyutunu aşar nitelikte, silahlı terör örgütü üyesi olduğunu ispat edecek yeterli örgütsel faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğine'' karar verdi.

Karar sayesinde sanık tahliye edildi. Kararda, örgüt üyeliği ile örgüte sempati duyma konusunun ayırt edilmesi gerektiği belirtildi.

Sanık hakkındaki gizli tanık ifadesinin başka deliller ile desteklenmediği belirtilerek, “Örgüte müzahir derneğe üye olmak, sosyal medya hesabında takip ve beğenilerde bulunmak, protesto gösterilerine katılmaktan ibaret eylemlerin, sanığın konum ve kişisel özellikleri de dikkate alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşar nitelikte, silahlı terör örgütü üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler olarak değerlendirilemeyeceği” belirtildi. Mahkumiyet kararı bu nedenlerle bozuldu.