Yarım tonluk köpekbalığı karaya vurdu

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Ömür Beldesi Halk Plajı’nda yürüyüş yapan vatandaşlar, karaya vurmuş köpekbalığını görünce şaşkına döndü. İhbar üzerine plaja gelen Seferihisar Belediyesi ekipleri, 3 metre uzunluğundaki köpekbalığını iş makinesi yardımıyla plajdan alarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömdü.

GECELERİ AVLANIYOR

Ölü bulunan köpekbalığının ‘boz camgöz’ türüne ait olduğunu belirten Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araş. Gör. Dr. Sencer Akalın, şunları söyledi:

Marmara, Ege ve Akdeniz'de dağılım göstermekte olup, Karadeniz'de de nadir olarak rastlanılmaktadır. Genelde 100 ile 2000 m derinliklerde yaşar. Nadiren deniz yüzeyinde de gözlenmektedir. Kemikli balık türlerini, küçük köpekbalıklarını ve kafadan bacaklıları yer; geceleri beslenir. Rahatsız edilmediği taktirde insanlara bilinçli olarak saldırdığı pek görülmemektedir. Avcılık yoluyla yakalanması durumunda tekneye veya karaya alınırken dişlerinden sakınmak gereklidir, yaralanmalara yol açabilir. (İHA)