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Yarın bankalar açık mı? Cuma günü bankalar çalışıyor mu?

Ramazan ayının ardından, bayramı da geride bırakırken işlerini halletmek isteyen vatandaşlar 7 Haziran Cuma günü bankalar açık olacak mı merak ediyor. Bayramın başlamasıyla birlikte resmi tatil de başlamış ve bankalarında dahil olduğu birçok kurum kapalıydı. Peki yarın bankalar çalışacak mı?

19:32 -
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Yarın bankalar açık mı? Cuma günü bankalar çalışıyor mu?

Bayramın sona ermesiyle birçok kurum da tatil de sona erecek. 7 Haziran Cuma günü hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Bankalar aracılığı ile işlerini halletmek isteyen vatandaşlar yarın bankalar çalışıyor mu sorusunu yanıtını araştırıyor. Bankalar bayram boyunca kapalıydı.

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

3 Haziran Pazartesi öğleden sonra ve bayramın ilk üç günü tatile giren bankalar yarın 7 Haziran Cuma günü yeniden çalışmaya başlayacak. EFT işlemleri de olağan şekilde 7 Haziran Cuma günü yapılabilecek.

Son güncelleme: android-time 20:00 06.06.2019
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