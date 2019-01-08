Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba günü için tatil açıklaması geldi mi?

Yoğun kar yağışı yurtta bir çok ili etkiliyor. Kar yağışının artması ile birlikte bugün tatil olan illerde yarın okullar tatil mi merak ediliyor. İstanbul ve Ankara'da eğitime ara verilmedi fakat yağış sürüyor. Peki 9 Ocak Çarşamba yani yarın okullar tatil mi?

Milyonlarca öğrenci yaşadıkları kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil mi araştırıyor. Yollarda yaşana buzlanma vatandaşa ulaşımda zorluklar yaşatıyor. Bugün bazı kentlerde okullar tatil olmuştu fakat 9 Ocak Çarşamba günü tatil olan iller henüz belli değil. YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle gözler yine kar tatili açıklamalarına çevrildi. Özellikle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri ve Balıkesir Valiliği’ne sosyal medyadan birçok mesajlar gönderiliyor. Valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi. 9 Ocak’ta kar tatil olan iller belli olduğu anda haberimizde olacak. İLGİLİ HABER Son dakika: Hava durumu hızla değişecek! Meteoroloji uyardı...

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.