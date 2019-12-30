Yarın tatil mi? 31 Aralık ve 1 Ocak okullar tatil mi? Yılbaşı tatil takvimi…

Yeni yılın bir önceki günü, 31 Aralık okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. 2019 yılına veda edip 2020 yılını karşılayacağımız 1 Ocak günü resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor, ancak 31 Aralık’ta herhangi bir tatil bulunmuyor.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? YILBAŞI TATİL Mİ?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Salı resmi tatil değil. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

2020 YILINDA YER ALAN RESMİ TATİLLER