Yasadışı bahis çetesinin yöneticisi FETÖ firarisi çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sanal bahis oynatan bir şebekeyi aylarca takip etti. Teknik ve fiziki takip sonrası 46 şüpheli belirlendi. Yaklaşık 50 milyon liralık bir meblağı yöneten şebekenin çökertilmesi için 5 Kasım'da operasyon düzenlendi. Baskında şebeke elebaşı A.T.'nin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

ŞEBEKENİN PARA DEPOSU REZİDANSTA ÇIKTI

Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Halkalı'daki lüks bir rezidanstaki daireye giren ekiplerse, şebekenin para deposuyla karşılaştı. Bir odadaki elbise dolaplarında ve çekmecelerde yüklü miktardaki paraları saymak saatlerce sürdü. Şebekenin suçtan elde ettiği değerlendirilen paranın 3 milyon 128 bin 601 lira olduğu öğrenildi. Şebeke üyelerine ait 4 lüks otomobile ise el konuldu.

BAVULLARLA TAŞIRKEN ASANSÖR KAMERASINA YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin yaptığı baskında ele geçirilen paraların valizlerle taşındığı belirlendi. Şebekenin para transfer ekibinin valiz ve çantalarla daireye para taşıdığı görüntüler, güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. O görüntülerde şüphelilerin içinde para olduğu belirtilen çanta ve bavullarla asansörü kullanarak dairenin bulunduğu kata çıkışları görüldü.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ FETÖ'DEN ARANIYOR

Siber polisinin tespit ettiği şüphelilerinden birinin FETÖ ile bağlantısının olduğu ortaya çıktı. Polisin Kars'ta olduğunu belirlediği ve FETÖ’den araması bulunan M. A.'nın sanal bahis şebekesinin tepe yönetiminde olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, M.A., ATM'lerden para çeken ve nakit transferini yapan 20 kişiden sorumluydu. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen paralar ise müdürlük binasında sergilendi.