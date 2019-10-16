‘Yasak aşk’ iddiası ölümle bitti

İstanbul Kadıköy’e bağlı Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, 45 yaşındaki Uğur G., karısının kendisini Orkun A. ile aldattığından şüpheleniyordu. Uğur G, yüzleşmek için karısını alarak Orkun A.'nın evine gitti. Bir süre sonra Orkun A. ve Uğur G. arasında yaşanan tartışmada, Uğur G., göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

ELİNDE BIÇAKLA YAKALANDI

Sesleri duyan komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, elinde bıçakla kapı önünde oturan Orkun A.'yı gözaltına aldı. Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki Uğur G. ve başucunda duran karısı Serpil Ç.G. ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Cinayetle ilgili “Yasak aşk” iddiaları üzerine Uğur G.'nin karısı Serpil Ç.G. de gözaltına alındı. Serpil Ç.G.nin ifadesinde, kocasının kendisinden şüphelendiğini ve Orkun A. ile ilişkisinden kuşkulandığını söyledi. Kocasının kendisini Orkun A.'nın evine yüzleşmek için götürdüğünü söyleyen Serpil Ç.G., eşinin sürekli sorular sorduğunu belirtti.

DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

Kocasıyla Orkun A.'nın alkol alarak konuştuğunu daha sonra ise tartıştıklarını söyleyen Serpil Ç.G.'nin ifadesinde, “Orkun masanın üzerindeki bıçağı alarak kocamı defalarca kez bıçakladı” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Orkun A. ise ifadesinde, Serpil Ç.G. ve kocasının kendisini darp ettiklerini, bu durum karşısında Uğur G.'yi bıçakladığını öne sürdü. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Orkun A. tutuklanırken, Serpil Ç.G. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.