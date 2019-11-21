Yaşar Büyükanıt son kez Saygı Öztürk’e konuşmuştu: Son nefesimde bile affetmeyeceğim

Eşi Filiz Büyükanıt’ı 4 gün önce kaybeden 25’inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05’de, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden yaşamı yitirdi.

SON AÇIKLAMASINI SAYGI ÖZTÜRK’E YAPMIŞTI

Büyükanıt, son açıklamasını ise 2018 yılının kasım ayında Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e yapmıştı.

Usta gazeteci Öztürk’ün “Son nefesimde bile affetmeyeceğim” başlığıyla köşesine taşıdığı söyleşide, Büyükanıt çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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“HEPSİ ALLAH’INDAN BULSUN”

Yaşar Büyükanıt, sonradan bir FETÖ kumpası olduğu anlaşılan 2007’deki Şemdinli soruşturması ile ilgili “Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi’ dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah’ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli.” demişti.