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Yaşının 44 katı kadar sabıka kaydı var!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde kapkaç ve hırsızlık yaparken yakalanan çocuğun 397 suç kaydı çıktı. Çocuğun yaşı ise herkesi şoke etti.

Tugay SADAY
11:03 -
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İstanbul Mobil Park Polisi, son günlerde Maltepe’de yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı. Çalışmalar kapsamında, B.G. isimli şüpheli belirlenerek fiziki takibe alındı. Şüpheli bir süre sonra, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çok sayıda kapkaç ve hırsızlık olayına karışan 9 yaşındaki B.G. güvenlik kameralarına böyle yakalandı.

ÇOCUK GÖZLEM EVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyet götürülen B.G.'nin yaşının 9’dan küçük olduğu öğrenilirken, toplam 397 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polisleri bile şaşırtan B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla çocuk gözlem evine teslim edildi.

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