Yaşlı adam yanan evden emekleyerek kurtuldu

Olay, Çorlu’ya bağlı Seyman Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Atmaca’nın yalnız yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan ve yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Atmaca, emekleyerek dışarı çıktı. İsmail Atmaca olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, yangın çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği belirlendi. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)