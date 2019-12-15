Yaşlı çift sobadan sızan gazın kurbanı oldu

Olay, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Erdoğdu Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katında yaşayan Hasan Süer ile Seher Süer’in, kızı ve damadı kapının açılmaması üzerine daireye girdi.

Çiftin hareketsiz yattığını gören yakınları hemen ambulans çağırdı. Gelen ekipler, 79 yaşındaki Hasan Süer ile 72 yaşındaki Seher Süer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemeye göre yaşlı çiftin ölümüne sobadan sızan karbonmonoksit gazı neden oldu. Süer çiftinin cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (İHA)