Yaşlı kadının kafasını terazi okkasıyla parçalayan adam serbest

Çankırı’ya bağlı Ilgaz ilçesinde meydana gelen olayda, 1 yıldır birlikte yaşayan H.C. ve M.E arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası 68 yaşındaki H.C. isimli kadın evlenmekten vazgeçerek evden ayrıldı. Birkaç gün sonra evde kalan eşyalarını almak isteyen H.C ile M.E tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

BAŞINA 5 KG’LIK OKKAYLA VURDU

Kavga sırasında öfkesine hakim olamayan M.E, eline geçirdiği 5 kilo ağırlığındaki terazi okkasıyla H.C’nin kafasına defalarca vurdu. Ağır şekilde yaralanan kadın komşuları tarafından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kanlar içinde yere yığılan kadın ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olaydan sonra M.E. polislerce gözaltına alındı.

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İFADE VERİP SERBEST KALDI

H.C’nin Çankırı Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ederken, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı M.E ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.