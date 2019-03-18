Yaşlılar mutsuz

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken, son 4 yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2018 yılında yüzde 8,8’e yükseldi. Bu oran 2080 yılında yüzde 25,6'ya çıkacak.

TÜİK'in “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarına göre, yaşlı nüfusun yüzde 44,1’ini erkekler, yüzde 55,9’unu kadınlar oluşturuyor. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023'de yüzde 10,2, 2030'da yüzde 12,9, 2040'da yüzde 16,3, 2060'da yüzde 22,6 ve 2080 yılında da yüzde 25,6 olacağı tahmin edildi.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,9’u 65-74, yüzde 31,4’ü 75-84 ve yüzde 7,7’si 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, geçen yıl yüzde 62,2’si 65-74, yüzde 28,6’sı 75-84 yaş ve yüzde 9,2’si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Geçen yıl dünya nüfusunun yüzde 9,1’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 33,2 ile Monako, yüzde 28,4 ile Japonya ve yüzde 22,4 ile Almanya oldu. Türkiye ise 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı. Hayat Tabloları sonuçlarına göre de doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl oldu. Bu oran erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 80,8 yıl olarak belirlendi. Türkiye’de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,7 yıl olarak kayıtlara geçti. Erkekler için bu sürenin 16 yıl, kadınlar için 19,2 yıl olarak belirlendi.

EN FAZLA YAŞLI SİNOP'TA

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 18,3 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17,1 ile Kastamonu, yüzde 15,7 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3,2 ile Şırnak ve Hakkari olarak belirlendi. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il, 701 kişi ile İstanbul, 272 kişi ile Giresun ve 263 kişi ile Ankara olurken, en az yaşlıya sahip iller ise 4 kişi ile Ardahan ve Bayburt, 6 kişi ile Bartın, 7 kişi ile Edirne olarak sıralandı.