Yaşlılara özel ‘Altın Bahar’ ekmeği satışa sunuldu

İstanbul Halk Ekmek A.Ş., 2019 yılının “Yaşlı Yılı” ilan edilmesi ile birlikte yaşlı beslenmesine uygun ekmek üretimi amacıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri bölümünden Prof. Dr. Bülent Saka ile birlikte bu sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlıların günlük beslenme ihtiyacının karşılanarak yaşam kalitesinin artırılması amacıyla üretilen “Altın Bahar” adı verilen yeni ekmeklerin tanıtımı, Kayışdağı'ndaki Darülaceze'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. Tanıtım toplantısında ekmeğin özelliklerini anlatan Prof. Dr. Bülent Saka da “Yaşlı bir vatandaşın bu ekmekten günde 2 adet yemesi, kendisine gerekli kaliteli proteini, kalsiyumu, lifleri, B12 vitaminini ve beyin sağlığı için zerdeçalı sağlayacaktır” dedi.

BİLİMDEN SONUNA KADAR FAYDALANACAĞIZ

Daha sonra İmamoğlu bir konuşma yaptı. İmamoğlu “Bilimden sonuna kadar faydalanacağız. Üniversitelerle iş birliği içerisinde olacağız. Tarımın 16 milyon insanı en üst seviyede ilgilendirdiğinin farkındayız. Gerçekten bugün dünyada en çok sorgulanan şey; ‘acaba sağlıklı besleniyor muyuz?'. Bunu gidermek adına biz, mutlaka ve mutlaka vatandaşını hisseden ve vatandaş adına süreci denetleyen bir mekanizma oluşturacağız” dedi. Halk Ekmek'in, İstanbul’un simge kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “ Özellikle sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim konusunda Halk Ekmek bu şehrin kıymetli bir ürünü ve markasıdır. Buna başka bir pencere açan bir ürünle buluşuyoruz bugün. Altın Bahar ekmeği. Faydalı ve keyifli bir ürün. Tuzsuz olması, şeker yerine üzüm ve kuru domates kullanılması çok değerli bir yaklaşım. Protein, kalsiyum elde etmek istiyorsanız bu ekmeğimizden mutlaka tatmanızı öneriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı ve ucuz gıda erişimi konusunda eğitimi devam edecek. Özellikle hem Halk Ekmek olsun hem de İSTYÖN üzerinden balık, sebze, meyve toptan halimizi kontrol eden kurumumuz başta olmak üzere, Tarım Daire Başkanlığımız, köylerimiz kırsalımız buradaki muhtarlıklarımızla da işbirliği yaparak hem şehrinde üreten hem şehrin dışından gelen üretilmiş ürünleri en sağlıklı şekilde topluma ulaştıran bir zincirin halkalarını var etmek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmasını bitiren İmamoğlu, platforma İ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Çolakoğlu, Prof. Saka, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ve kurmaylarını çağırdı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kuru domatesli ve kuş üzümlü olarak 2 çeşit üretilen ekmekleri, Darülaceze sakinlerine dağıttı.