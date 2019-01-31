‘Yaşlılık maaşımı geç çektin’ deyip, huzurevi çalışanını yaraladı

Yenicami Mahallesi’ndeki Söke Hilmi Fırat Huzurevi’nde kalan Kemal K.,, iddiaya göre, 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşını bankadan geç çektiğini ileri sürdüğü huzurevi görevlisi Hamdi Akgül ile bugün saat 14.00 sıralarında tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kemal K., kavga sırasında eline geçirdiği bir bıçakla Akgün’ü kol, bacak ve yüzünden yaraladı. Koluna isabet eden bıçak darbesi damarını kesen Akgün, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Akgün, Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, olayın ardından K.K.’yi gözaltına aldı.

ESTETİK CERRAHİ SERVİSİNE SEVK EDİLDİ

Bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan huzurevi görevlisi Hamdi Akgün, bir süre yoğun bakım ünitesinde tutulduktan sonra, aynı hastanenin estetik cerrahi servisine alındı. Akgün’ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

DHA