YAŞ’ta dikkat çeken emeklilik kararı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı. Kalın, 14 general ve amiralin üst rütbeye, 40 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini söyledi. Ayrıca YAŞ’tan çıkan emeklilik kararları dikkat çekti.

İLGİLİ HABER Son dakika... YAŞ kararları onaylandı! 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

GÖREVİNE “DEVAM” KARARI VERİLMİŞTİ

Erdoğan’ın imzasından sonra açıklanan kararlara göre; Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından görevine devam edilmesi kararı verilen Savaş’ın, damadının 2019 yılı başlarında FETÖ’den tutuklandığı ortaya çıkmıştı. İddiayı gündeme getiren Star yazarı Ardan Zentürk, “3'ncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın deniz subayı damadının yaklaşık üç ay önce FETÖ mensubu olmaktan tutuklanmış olması önemli” ifadelerini kullanmıştı.

GÖREV SÜRELERİ BİR YIL UZATILDI

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay’ın görev süreleri ise bir sene uzatıldı. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Necdet Tuna yaş haddinden emekli oldu.