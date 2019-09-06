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Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D. adlı kadın (26), kaldığı evin yatak odasındaki dolabın arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.

20:27 -
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Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Ekipler, E.D.’nin merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokakta bulunan apartman dairesinde kaldığını belirledi. Evde arama yapan ekipler, E.D.’yi evin yatak odasındaki dolap arkasına yapılmış özel bölmede saklanırken yakaladı.

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Gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.   DHA

Son güncelleme: android-time 20:36 06.09.2019
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